Fotod: Vanasadamasse saabus maailmakuulus superjaht

Sealse jahisadama Old City Marina pealik Kalle Kuus ütles, et tegu on vägagi tõsise võidusõidupurjekaga. «Minu meelest peaks tema käes olema ühekorpuseliste jahtide üle Atlandi ookeani sõitmise kiirusrekord. Sinist linti tal vist ei ole, aga võidusõidus kõige kiirema jahi tiitel peaks olema küll. Selle laevaga on sõidetud kõiki põhilisi ookeaniregatte,» rääkis Kuus.

Tallinna sattus superjaht küllaltki ootamatult. Kuusi sõnul oli Mari Cha III Soome purjespordiliidul külas ja täna hommikul soomlased helistasid, et laev tahab Tallinnast läbi tulla. «Eks nendega ongi nii, et ega nad pikalt ette ei teata, kui tulevad. Sai siis neile kiirkorras agent leitud. Seadus näeb ette, et selline laev peavb võtma agendi, kes organiseerib talle lootsid ja kõik muu,» lausus Kuus.

Kuusi sõnul on väga tore, kui sellised laevad Tallinna üles leiavad. «Hommikul oli meil siin suur sinine mootorjaht sees, nüüd tuli see. Sellised laevad käivad Peterburis ja Tallinn on neile sobiv vahesadam Euroopa ja Peterburi vahel. Siin on lennuväli, siin saab meeskondasid ja külalisi vahetada,» selgitas Kuus.

Soomest tulles oli Mari Cha III kiirus 11,2 sõlme. «See on purjeka kohta ikka ülikõva. Meie kiiremad purjekad teevad nibin-nabin seitse sõlme, aga see paneb tavalise sõiduga 11,» kiitis Kuus.