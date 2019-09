Siilimajadest tiibeti pelmeenideni – Kalamajas on täna ja homme Ökomäss

Võrreldes varasemate aastatega, kui Ökomässu peeti näiteks Patarei hoovil või selle naabruses kunagises maneež-kirikus, on tänavune üritus tagasihoidlikum. «Seekord saime hakkama ilma väljastpoolt tuleva rahastuseta. Festival on väiksem, aga selle eest saame oma õue peale jälle uusi ökoehituse näiteid. Tänavu valminud sauna kontseptsioon on «taaskasutuse taaskasutus». Meil oli varasemate aastate installatsioonidest jäänud järele taaskasutatud materjalide jääke, mida me nüüd uuesti taaskasutame,» rääkis SRIKi juht ja Ökomässu korraldaja Tarmo Andre Elvisto.

Ka SRIKi hoovile üleöö kerkinud sauna ahi varem kasutusel olnud vähemalt kahes saunas, mis on tänaseks maha lammutatud. «Väga palju kasutuskõlblikku materjali visatakse ära, see on väga tõsine probleem. Eestis selle teemaga kahjuks ei tegeleta. Ametnikud ütlevad, et Eesti pole suutnud Euroopa vastavaid direktiive üle võtta. Meil puudub süsteem, ilusad asjad lähevad prahikonteinerisse, sest info sellest, mis on ühel üle ja teisel puudu, lihtsalt ei liigu,» rääkis Elvisto.

«Praeguste keskkonnateemadega seoses õpivad inimesed igasuguseid asju taaskasutama, aga ehituse ja oma kodu peale ei mõelda. Ikka arvatakse, et ehitusmaterjalid peaksid olema uued ja lihtsad. Ehitamisega seotud õigusaktid, mille ülesandeks on tagada inimeste turvalisus, on läinud teise äärmusse. Kõike vahetatakse kogu aeg välja, aga see käib ju keskkonna arvelt,» rääkis Elvisto. Peale taaskasutuse tegeldakse festivalil ka ökoehituse ja restaureerimise temaatikaga.

Kui korraldajad hakkasid festivali eel SRIKi tagahoovi koristama, ilmusid välja seal elutsevad siilid. Nii tuligi panna Ökomässu programmi siilimajade ehitamine. Festivalil saab meistrite käe all tegeleda mitmete erinevate traditsiooniliste korrastusvõtetega, mis tagavad hoonete väärtuslike detailide ja konstruktsioonide pikaajalise säilivuse: fassaadi pesemine, akende ja uste hooldusremont, keskkonnasõbralikud naturaalsed lubi -ja savikrohvid, cob tehnikas konstruktsioonid, naftavabad värvid, terariistade hooldus ja teritamine ning palju muid koolitusi. Koolitused algavad reede õhtupoolikul ning jätkuvad laupäeval. Lisaks ehitus- ja restaureerimisvõtetele saab õppida näiteks siilimajade valmistamist, kivikestest mosaiigi tegemist ning tiibeti pelmeenide valmistamist.

Reede õhtul kell 18 aga algab SRIKi hoovis Kalamaja kunstnike häppening, pärast mida saab omal nahal proovida prügisauna või ehk hoopiski nullenergia sauna.