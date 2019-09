Saaremaa maisikasvatajaid on tabanud uus nuhtlus

Kõljala POÜ juht Tõnu Post ütles, et kui enne Aafrika seakatku puhkemist olid maisipõldude nuhtluseks metssead, siis nüüd on hakanud hirved maisisaake rüüstama. Nädal tagasi põldudele pilgu peale heitnud põllumees avastas, et osa maisitõlvikuid on pooleldi ära näritud. Põllule jäänud jäljed reetsid, et tuntud nuhtlusliik punahirv on nüüdseks oma toidusedelisse lisanud ka maisi.