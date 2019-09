Tallinn soovib elektritõukerataste kiiruspiiranguks 20 km/h

Rüütelmaa ütles ERR-ile, et oma ettepanekud saadab majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile ka Tallinna linn. Täpsemalt on neid kaks: üks on kiiruspiirangu nõue ning teine omavalitsuse õigus keelata mõnes piirkonnas vajadusel elektritõuksiga sõitmine, kirjutab ERR-i uudisteportaal.

«Kui me võtame suuremad rahvaüritused, näiteks Vabaduse väljakul, siis kümned tuhanded inimesed tõukeratastel oleks probleem. Näiteks pakirobotite puhul on omavalitsusele antud õigus seada keelde, kui on vaja,» ütles Rüütelmaa.

Peamised mured on praegu liigne sõidukiirus ning liikluskogemuseta sõitjad. Rüütelmaa sõnul peaks seadusandja hästi läbi mõtlema, kus ja millise kiirusega lubada elektritõuksiga sõita.

«Kui sellega arendatakse sõidukiirust 50 kuni 60 kilomeetrit tunnis, siis ta jalakäija ja tõukeratta klassikalise mõiste alla enam ei mahu. Ta ei sobi sõiduteele ja suure kiirusega ei sobi ka jalakäijate vahele,» märkis Rüütlemaa ning soovitas kergteedel sõitmiseks kehtestada kiiruspiirangu.