Eestis on sel hooajal lastud poolsada karu

Keskkonnaameti statistika kohaselt on käimasoleval hooajal lastud üle Eesti 50 karu. Enim loomi on lastud Ida-Viru- ja Jõgevamaal, kus kummaski maakonnas on kütitud üheksa looma. Kaheksa karu on lastud Lääne-Virumaal ja kuus Tartumaal. Harju- ja Järvamaa jahimehed on kummaski maakonnas tabanud viis looma.

Kolm karu on sel hooajal lasknud Raplamaa kütid, Pärnu- ja Viljandimaa jahimeeste saagiks on langenud kummaski maakonnas kaks looma. Valgamaa kütid on lasknud ühe karu. Samas pole Põlvamaa kütid tabanud ühtegi karu, kuigi limiit lubab lasta kolm looma. Lääne-, Saare- ja Võrumaal sel hooajal karusid lasta ei tohi.

Keskkonnaameti jahinduse ja vee-elustiku büroo juhataja Aimar Rakko ütles reedel BNSile, et osa maakondi saab järgmisel nädalal karude laskmise lube juurde. Rakko sõnul läheb maakondade vahel jagamisele seitse karuluba. «Meil on reservis on seitse looma laskmise load, et kui on kuskil piirkondades kahjustusi, siis saame sinna lisa anda,» ütles ta. «Ilmselt saavad lisa karurikkamad piirkonnad keskmaal ja Ida-Eestis. Lõuna-Eestis ja saartel on populatsioon hõre ja sinna juurde ei anna.»