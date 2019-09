17. Matsalu loodusfilmide festivali võitis traagiliselt hukkunud kanadalase dokumentaal haidest

Filmi autor Rob Stewart on tuntud ja tunnustatud dokumentalist, kes on uurinud haide jahti ja kelle esimene selleteemaline film «Sharkwater» on saanud üle 40 tunnustuse dokumentaalfilmifestivalidelt üle maailma. Stewart suri traagiliselt ja keerulistel asjaoludel kui ta 2017. aastal sukeldus filmima oma uut dokumentaali «Haide häving» («Sharkwater Extinction»).

Festivali rahvusvaheline žürii kirjeldas kanadalase võidufilmi haide jahtimisest nii: «Sel filmil on selge ja jõuline looduskaitsealane sõnum ning see näitab ühe eriti silmapaistva isiksuse emotsionaalset pühendumist ja kartmatut lähenemist. Film on tehtud väga hea uuriva ajakirjanduse vaimus, see kujutab endast haruldast näidet geriljadokumentaalist ning suunab tähelepanu inimeste jõhkrale ja aplale käitumisele, mis hävitab bioloogilist mitmekesisust. See kutsub meid kõiki tegudele.»

Matsalu loodusfilmide festivali peakorraldaja Silvia Lotman on õnnelik, et aina rohkem filmisõpru ja keskkonnahuvilise jõuab ka festivalile. «Meile saadeti festivalile üle 1100 filmi, millest valisime välja vaid 81 parimat. See näitab, et Lihulas ja ka mujal linastuvatel seanssidel on näha tõesti vaid maailma parimaid loodusfilme. Tundub, et vaatajad on sellest aru saanud ning iga aastaga tuleb loodusfilmide nautijaid festivalile aina rohkem eesti ja rahvusvahelisi filmitegijaid ning külalisi,» ütles Lotman

Esimest korda anti välja ka MAFFi publiku lemmikfilmi tiitel, mille pälvis ka Grand Prix võitnud Rob Stewart´i film «Höide häving».

Festivali raames andis Keskkonnaameti peadirektor Riho Kuppart MAFFi Matsalu rahvuspargi eriauhinna filmile «Luikede kadumise saladus». Filmi peategelane Sasha Dench lendab paraplaaniga luikedega kaasa nende pesitsusaladelt Siberist Inglismaale. Teel selguvad mitmed luikede kadumise põhjused, näiteks kõrgepingeliinid ja salaküttimine.

Lisaks andsid MAFF ja National Geographic Eesti välja tänukingi kohalike noorte loodusfilmi hariduse endendamisse panustanud Lääneranna Noortekeskuse juhile Anneli Pikkmetsale, kelle initsiatiivil said kohalikud noored käe valgeks loodusfilmi alal käies koos Joosep Matjusega rahvuspargi poollooduslikke kooslusi filmimas.

MAFFi viimane, pühapäevane päev on Lihulas traditsiooniliselt pühendatud võidufilmidele ning annab võimaluse neile, kes varem kohale jõudnud ei ole, saada osa festivali parimatest linastustest.

Festivali eesmärk on tutvustada ja tunnustada uusi loodusfilme ning nende loojaid, pakkuda külastajale võimalust osa saada maailma loodusfilmide paremikust ning suurendada seeläbi vaatajate teadlikkust ja huvi keskkonnateemade vastu. Festival propageerib looduslähedast ja säästvat elulaadi ning põlisrahvaste sügavalt loodusega seotud traditsioonide austamist.

Üritus koosneb filmiprogrammist, koolinoortele suunatud loodusharidusprogrammist, loodusfoto- ja kunstinäitustest, fotoprogrammist, seminaridest, töötubadest, meistriklassidest, uusima foto- ja videotehnika esitlustest ja muudest festivaliüritustest.

MAFFil linastub ligi sada uut loodusfilmi üle maailma, millest kolmandik rahvusvahelises võistlusprogrammis. Filmid võistlevad kahes kategoorias: «Loodus» ning «Inimene ja loodus».

Filmiseansid toimuvad Lihula Kultuurikeskuses. Valikut festivalifilmidest saab näha ka Tallinna Loomaaias, Pärnus, Haapsalus, Pürksis ja Rannakülas. Fotoprogrammi üritused toimuvad Lihula mõisas.

Festivali žürii otsustas välja anda filmifestivali preemiad alljärgnevalt:

Žürii eriauhind (Loodus)

Kassi Amsterdam / Catwalk (Wild Amsterdam), Holland

Žürii eriauhind (Inimene ja loodus)

Küürvaalad – detektiivilugu / Humpback Whales - A Detective Story, Suurbritannia

Parim montaaž

Seks, valed ja liblikad / Sex, Lies and Butterflies, Austria

Parim operaatoritöö (Loodus)

Jõulusaar ja kookosevargad / Realm of the Robber - Christmas Island, Saksamaa

Parim operaatoritöö (Inimene ja loodus)

Valge põhjapõder /The White Reindeer, Ungari-Rootsi-Venemaa-Uus-Meremaa

Parim režii (Loodus)

Praidi sünd / Birth of a Pride, Lõuna-Aafrika

Parim režii (Inimene ja loodus)

Drømmeland, Holland

I Preemia (Loodus)

Üks tuhandest / One in a Thousand, Saksamaa

I Preemia (Inimene ja loodus)