Sotsid tahavad valimiskulude kontrollimisel uusi reegleid

«Komisjoni keskne sõnum on, et erakondade valimiskulutuste kontrollimine on täna läbipaistmatu ja puudulik. Seadused jätavad komisjoni käed lühikeseks – ERJK-l puuduvad võimalused valimisaruannete tegelikuks ja detailseks kontrollimiseks, mistõttu ei ole võimalik tuvastada ka erakondade varjatud rahastamist. Praegune hambutu süsteem tuleb seega ringi teha,» ütles Läänemets.

«Kui valitsuse algatatud eelnõu saab seaduseks, siis oleme võtnud politseilt, kohtult ja ERJK-lt võimaluse kontrollida ja vastutusele võtta need isikud, kes valimiste ajal valimisseadust ja erakonnaseadust rikuvad. Nimelt on aktiivse valimiste agitatsiooni keelu mõiste ainuke, mis seadustes viitab, millist perioodi saab pidada valimiskampaaniaks,» selgitas Läänemets.

Kui asetada EJRK seisukohad valimiste konteksti, siis on Läänemetsa sõnul selgelt näha, et ühe piirangu kaotamise asemele on vaja kehtestada teisi piiranguid, et ei läheks kaduma eesmärk vähendada raha mõju valimistulemustele.