Viimsi valla reformierakondlasi asub juhtima Laine Randjärv

«Kahe aasta jooksul, mis jäänud kohalike omavalitsuste valimisteni, pöörame erilist tähelepanu hariduse, huvihariduse ja tervise-edenduse valdkondadele ning Viimsi, kui traditsioonilise rannarahva teemadele - sadamatele, saartele ja merekultuurile. Järgmise aasta raames, mis on Viimsis keskkonna aasta, on palju ära teha, et meie valla elanikud muutuksid teadlikumaks, ümbrust säästvamaks ja elukeskkonnaga enam arvestavaks,» ütles Randjärv.