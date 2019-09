Tartu ülikool tühistas oma uhhuu-koolituse

Tartu ülikooli Pärnu kolledž korraldatud koolituse pidi läbi viima Liis Kuurme, kes on ülikooli tutvustuse järgi Eestis tegutsev infovälja- ja sagedusterapeut. «Infovälja kaudu aga on võimalik analüüsida inimese seisundit, et teada saada, kui palju ta oskab ja saab kasutada oma olemasolevat potentsiaali,» kirjutatakse ülikooli reklaamtekstis.

Kiire internetiotsing näitab, et Liis Kuurme on aastaid Eestis propageerinud imemasinat nimega TimeWaver. «TimeWaveri põhiseadmega on võimalik sisestada inimese energeetiline DNA, mille järgi on võimalik tema energeetilisest infoväljast eraldada probleemid, mille tõttu on inimesel füüsilised või psühholoogilised kõrvalekalded,» on ta varem rääkinud.