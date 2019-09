Eesti kõrgeim kuusk kuivas ära

Riigimetsa majandamise keskuse (RMK) peametsaülem Andres Sepp rääkis ERR-ile, et info Ootsipalu kuusena tuntud puu kuivamise kohta tuli juba suvel ning põhjuseks oli kuuse kõrge vanus, vahendab ERR-i uudisteportaal .

2016. aastal mõõdeti kuuse vanuseks 202 aastat, nii et praeguseks on ta 205-aastane.

Ehkki kuusk on suure metsa varjus ja ei tohiks tuule kätte jääda, siis mingil hetkel mädaneb ta Sepa sõnul siiski nii palju ära, et kukub ümber. Seni aga käib elu puus edasi, sest putukatele ja lindudele on ka surnud puu väga tähtis.