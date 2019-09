Fotod: romusõidukid viiakse Põhja-Tallinna tänavatelt minema

Munitsipaalpolitsei on seadnud eesmärgiks Põhja-Tallinna linnaosa romusõidukitest puhastada. Aasta lõpuni on plaanis viia minema veel kakskümmend sõidukit.

«Munitsipaalpolitsei on teinud head tööd. Omalt poolt tahaksin autoromude omanike südametunnistusele koputada, sest ühelt poolt elumajade vahel tarbetult seisvad sõidukid jätavad kohalikud parkimiskohtadest ilma ja teiselt poolt seavad nad ohtu lapsi, kes uudishimust mahajäetud autodesse mängima lähevad. Samuti pakuvad romud huvi kodututele ja narkomaanidele,» ütles Põhja-Tallinna vanem Peeter Järvelaid.

Munitsipaalpolitsei Põhja-Tallinna tugipunkti vaneminspektor Pavel Boitsovi sõnul on romusõidukite omanike tuvastamine päris keeruline ülesanne.

«Näiteks müüakse auto edasi, kuid jäetakse ümber registreerimata. Seetõttu meenutab mupo inspektori töö tihtilugu detektiivi tegevust. Viimasel ajal on tekkinud aga uus trend. See on seotud Ukrainast pärit töötajatega, kes siia tööle tulles ostavad kehvas seisus auto, sõidavad selle romuks ja kodumaale naastes jätavad selle suvalises kohas teeservale,» rääkis Boitsov.