Kaitsja taotleb Tallinna Sadama protsessi kohtuniku taandamist

Kohtuprotsessi võib pea peale pöörata kohtunik Kristina Väliste neljapäeval langetatud otsus mitte rahuldada Kerese taotlust nõuda Tallinna Sadamalt kohtuprotsessi jaoks välja lisadokumente.

Keres tahab Tallinna Sadamalt saada lepingute ettevalmistamisega seotud dokumente, mis puudutavad protsessi osalistega sarnaseid lepingupartnereid.

Keres tahab näidata, et see, mida prokuratuur heidab ette altkäemaksu vastuteenena Ain Kaljurannale, kujutas endast tegelikult täiesti tavalist Tallinna Sadama praktikat. Kohtunik asus aga seisukohale, et selliseid tõendeid ei ole menetluses vaja.

Kohtuniku taandamise üle peavad otsuse langetama rahvakohtunikud. Otsus kohtuniku taandamise kohta tuleb langetada kohe.

Kui kohtunik Väliste taandatakse, tähendab see, et 7. mail alanud kauaoodatud protsess on tagasi alguses.

Riigiprokuratuur süüdistab Allan Kiili ja Ain Kaljuranda aastatel 2005–2015 suures ulatuses altkäemaksu võtmises ja rahapesus. Kohtu all on ka Tallinna Sadama hooldusosakonna endine juhataja Martin Paide, ettevõtjad Eno Saar, Tõnis Pohla, Üllar Raad, Sven Honga, Toivo Promm ja Jan Paszkowski ning ettevõtted HTG Invest AS ja Keskkonnahoolduse OÜ.