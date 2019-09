Pildid: politsei jätkab täna Rehe otsingutega

Sarnasel eilsega kogunevad otsijad Pirital Rehe maja juures. Politseinikud hakkavad koos vabatahtlikega sektoreid läbi kammima, seni pole otsingud tulemust andnud. Metsaalust otsitakse läbi ahelikus.

Aivar Rehet otsisid ka tema sõbrad, kuid ka nende jõupingutused ei ole kandnud vilja.

Politsei sõnul lahkus Rehe eile hommikul kella kümne ajal Pirital Kloostrimetsas asuvast kodust. Praegustel andmetel läks Rehe hommikul jalutama, kuid kui ta polnud lõunaks tagasi tulnud, hakkasid lähedased muretsema ning teavitasid sellest politseid. Teadaolevalt pole Rehel kaasas mobiiltelefoni ning seetõttu ei saa teda positsioneerimise kaudu otsida.

Põhja prefektuuri operatiivjuht Valdo Põder ütles Postimehele, et politseil on alust arvata, et Rehe elule ja tervisele on reaalne oht. Põderi sõnul seisneb see mehe käitumises. Operatiivjuht täpsustas veel rahvusringhäälingule, et oht on seoses tema enda, mitte seoses kolmandate isikutega. «Otsime teda kohtadest, kus tal oli tavaks koeraga jalutamas käia. Täna läks ta ilma koerata ja telefoni jättis koju,» ütles Põder eile õhtul.

Politsei tegi Rehe elukoha ümbruses maastikuotsinguid. Ehkki politsei kogunes Rehe maja juures, jäi kohapeal viibinud Postimehe reporteri sõnul otsinguala majast siiski päris kaugele.

Eile õhtul kella 23.15 ajal pidi politsei aktiivsed otsingud pimeduse saabumise tõttu lõpetama. «Keskendusime tema koduümbrusele, kus ta sageli jalutamas käib,» ütles Põder.

Ligikaudu 40 inimest, kellest peaaegu pooled olid vabatahtlikud, otsisid Aivar Rehet jalgsi, koerte ja droonidega.

«Kontrollisime kogu meile teadaolevat infot, sealhulgas ka häirekeskusele edastatud vihjeid Aivari võimaliku asukoha kohta, kuid otsitavat meest enne pimeda saabumist ei leidnud,» rääkis Põder.

Rehe on 180 cm pikk, tal on hallisegused lühikesed juuksed. Tal võib seljas olla must dressipluus, jalas mustad dressipüksid kirjaga Collistar ja mustad valge tallaga tossud. Politsei palub kõigil, kes on Rehet näinud või kellel on infot tema võimaliku asukoha kohta, anda sellest teada telefonil 112.

Aivar Rehe. FOTO: Tairo Lutter

Rehe juhtis Danske panka aastatel 2008–2015. Aastatel 2007–2015 jooksis Danske Eesti filiaalist läbi 200 miljardit eurot mitteresidentide kahtlase päritoluga raha. Selle aasta märtsis ütles Rehe Postimehele, et tunneb endal küll vastutust, kuid arvab, et Danske rahapesu tõkestamise meetmed olid tollel ajal piisavad.