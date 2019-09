Rehe otsingute välijuht: me ei tea, kuhu ta läks ja mis mõtted tal olid

Mis seis praegu on?

Hetkel otsingud käivad, juba hommikust saati. Oleme kontrollinud erinevaid vihjeid. Oleme kontrollinud erinevaid asukohti, kasutanud selleks ka droone ja vabatahtlikud on abiks käinud. Suurem kogunemine oli ära ja nüüd läheme metsa ahelikuna teda otsima.

Alati loodame parimat. Me ei tea täpselt, kuhu poole ta läks ja mis mõtted tal olid. Mida kiiremini me ta leiame, seda suurem on võimalus ta leida.

Millistes kohtades olete käinud?

Ala suurust ma ei oska öelda. Erinevaid kohti on olnud ja kõike on kontrollitud. Aga midagi konkreetset ei ole praeguseks leitud. Otsingud käivad, erinevad piirkonnad on määratud droonidele, vabatahtlikele ja politseinikele.

Palju inimesi on otsimisse kaasatud?

Umbes 25 inimest.

Kas mõni vihje puudutab ka Tallinnast väljaspool olevat ala?

Hetkel mitte, kõik on olnud Tallinna ja Viimsi kandis.

Kas otsingud keskenduvad praegu Mähe, Pirita ja Viimsi piirkonnale?

Osaliselt küll, hetkel käivad ka otsingud Viimsis ja samamoodi ka Pirital.

Kas olete veekogude äärest ka kontrollinud?

Oleme, mitu korda lausa. On tellitud ka erinevad uuringud, et näha, kus vesi on liikunud.

Kas pere on täna andnud ka mõned kasulikud vihjed?

Jah. Eks me pidevalt kogume informatsiooni juurde ja töötleme. Kogu info, mis tuleb, saab ka kontrollitud. Pere on suureks abiks olnud.

Kui pikalt otsimine kestab?

Kuni lõpuni. Kui täna läheb väga pimedaks, siis me katkestame otsingud ja jätkame homme.

Eile otsiti pimedas. Kas te täna kontrollisite ka eilsed piirkonnad üle?

Jah. Valguses on palju parem otsida, leidmisvõimalus on poole suurem.

Kas olete inimestelt saanud ka konkreetseid vihjeid?