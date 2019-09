Politsei- ja piirivalveametist kinnitati, et Tallinnast leiti Danske panga eksjuhi Aivar Rehe surnukeha. Postimehele teadaolevalt leiti mees enda koduaiast ning kõik viitab sellele, et Rehe lõpetas ise oma elu.

Postimehele teadaolevalt on eksperdid praegu seisukohal, et Rehe surnukeha ei saanud olla koduaias varem, kui eile õhtust.

Politsei ei algata juhtunu uurimiseks kriminaalmenetlust seetõttu, et puuduvad kahtlused, nagu võinuks Rehe surma põhjustada kuritegu.

Politsei sõnul teatasid Rehe surnukehast tema lähedased. «Tuleb välja selgitada, kus ta need kaks päeva veetis,» ütles politsei pressiesindaja Kristjan Lukk Postimehele.

Hoov, kust Aivar Rehe surnukeha väidetavalt leiti, on pisike muruala, kus ei ole ühtegi eraldi hoonet või kuuri. Maja aed on ääristatud hekiga.

Politsei leidis maja tagant koha, kust oleks justkui üle aia ronitud

Politseinikud proovivad Rehe surmaga seotud asjaolusid välja selgitada ka majade turvakaamerate abil. Täna pärastlõunal kirjutasid politseinikud üles majade numbrid, millel on turvakaamerad. Kui mõnel majal on kaamera, siis lasevad kella, et salvestust paluda.