Leiti Aivar Rehe surnukeha

Aivar Rehe juhtis Danske panka aastatel 2008–2015. Aastatel 2007–2015 jooksis Danske Eesti filiaalist läbi 200 miljardit eurot mitteresidentide kahtlase päritoluga raha. Selle aasta märtsis ütles Rehe Postimehele, et tunneb endal küll vastutust, kuid arvab, et Danske rahapesu tõkestamise meetmed olid tollel ajal piisavad.

2017. aasta novembris algatati Eestis kriminaalmenetlus Danske Eesti suhtes. Riigiprokuratuur kinnitas Postimehele, et Aivar Rehele ei ole kahtlustust esitatud ning panga osas käiva kriminaaluurimise menetuslike toimingutega ei ole Rehe seotud olnud. Praeguseks on kahtlustus esitatud kümnele Danske endisele töötajale, keda kahtlustatakse suure ulatusega rahapesus. Ühele inimesele on esitatud kahtlustus altkäemaksu võtmises ja ühele altkäemaksule kaasaaitamises.