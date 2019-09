Priit Perens: Rehe oli haruldase positiivse energiaga mees

Perens ja Rehe tutvusid 1994. aasta sügisel, kui Perens asus tööle Eesti Investeerimispanka. Rehe töötas seal juba krediidiosakonnas, Perens tuli tööle kauplejana. «Sealses kreedidikomisjonis me kohtusime. Algusest peale oli meil sõbralik, positiivne ja konstruktiivne suhe,» meenutas Perens. Toona said nad iga päev kokku. Perensi sõnul töötasid nad seal koos kolm kuud, seejärel läks Rehe tööle Hoiupanka.

«Edasi kohtusime me pisteliselt, olime koos Hansapangas ja sattusime trennis kokku,» lausus Perens. «Kohtusime õhtuti jõusaalis trennis, peaaegu regulaarselt. Sel ajal ta tegi Aivar väga palju trenni. Minu meelest on ta kogu aeg kõvasti treeninud,» lisas Perens.

Endine Swedbanki juht Perens märgib, et nad olid Rehega tuttavad väga kaua. «Ütleme, et olime tuttavad nii töö kui ka trenni kaudu,» jätkas Perens. «Aivar oli emotsionaalselt hästi positiivne ja täis positiivset energiat. Ta alati säras sellest energiast. See paistis kaugele ja oli väga haruldane,» ütles ta.