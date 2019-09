Tarmo Soomere valiti uuesti teaduste akadeemia presidendiks

President Tarmo Soomere sõnas peale hääletamistulemuste selgumist, et tänane üldkogu tõestas, et akadeemikutel on taastunud usk akadeemia vajalikkusesse. Samas märkis ta, et akadeemial tuleb langetada selge valik lobisti ning teadusnõustaja rollide vahel. «Kes teeb lobi selle nõu ei kuulata,» lausus Soomere.