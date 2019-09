PPA: enamik võltsitud Eesti passe on avastatud Kreekast

Sellegipoolest saab Kolgi sõnul Eesti riik teada, et meie dokumente on võltsitud integreeritud piirihalduse raames riikidevahelise koostööna. Riigid teavitavad võltsingutest üksteist kas hoiatusteadetega või iFADO (False and Authentic Documents Online ehk üleeuroopaline ehtsate ja võltsitud dokumentide infosüsteem) kaudu.

Käesoleval aastal on PPA-d teavitatud võltsitud Eesti reisidokumentidest (passid, ID kaardid) kolmel korral. Avastatud võltsitud Eesti passidel on tuvastatud ühiseid jooni, mis viitavad Kolgi sõnul võimalusele, et dokumendid on valmistatud samas «passivabrikus».