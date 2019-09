Evestus: mind kindlasti häirib väga see, kui igapäevasesse juhtimistöösse sekkutakse

Evestus selgitas intervjuus, et üks asjaolu, mis tingis ta lahkumise juhi kohalt, see, et tema tegevust juhina, ehk siis repertuaari valikul kokkulepe tegemisel kui ka rahaliste vahendite kasutamise planeerimisel otsustati suunata kõrvalt ehk siis mitte asutuse töötajate poolt, mitte ka juhatuse nõukogu poolt, vaid selleks tulid juhised ka endiselt juhatuse liikmelt Märt Meoselt.

Vaba Lava endine juht selgitas, et kui ta võttis pakkumise vastu, siis ta ei saanud täit ülevaadet sellest, et on majanduslikud raskused, personali lahkumisest ja ei teadnud ka juhtimismudelit ning sellest tulenevaid probleeme. «Ma võin ka kinnitada, et tänasel päeval ei ole minul mingisuguseid ületamatuid konflikte olnud, aga mind kindlasti häirib väga see, kui igapäevases sellises juhtimistöösse, planeerimistöösse sekkutakse ja ilmselgelt sellega segatakse minu ja meeskonna tööd,» ütles Evestus ning kuna ta sai hiljuti teada sellest, et eelmine tegevjuht oma lahkumisel oli informeerinud nõukogu nendest probleemidest ja need kordusid ning vestlus Märt Meosega ei viinud tulemuseni, siis tuligi otsustada, et kas lahkuda või miskit muuta, ent muuta ei olnud miskit võimalik ning Evestus leidis, et seda kinnitas ka kiire otsus R.A.A.A.M.-i juhi asumisest nüüd Vaba Lava tegevjuhi kohale.