Uuring: pooled koguvad sääste ja veerandil on elukindlustus

Kolmandikul on sääste kuni kolme kuu töötasu ulatuses. Veidi enam kui kümnendikul on sääste 4-12 kuu töötasu ulatuses ja vaid viiel protsendil enam kui aastase töötasu ulatuses.

EKsL-i juhatuse liikme Andres Piirsalu hinnangul on murettekitav, et suurel hulgal Eesti inimestest ei ole sääste või on neid vaid kuni kolmeks kuuks. «Kui inimesel ei ole sääste või on neid vähe, siis ränga õnnetuse või haiguse korral on tal raske rahaliselt toime tulla. Selle riski maandamiseks on mõttekas teha elukindlustus, mis kaitseks vigastuse ja kriitilise haiguse korral, ning aitaks raske aja üle elada,» ütles Piirsalu.