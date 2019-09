Prokuratuur sai Semilarski jälituslubadega seoses järjekordse kaotuse

Maakohus rahuldas Semilarski kaitsja vandeadvokaat Oliver Nääsi määruskaebuse ning kohustas juba teist korda tutvustama Semilarskile ja tema kaitsjale jälituslubasid täies ulatuses.

Samasuguse kohustuse oli prokuratuurile pannud ka juba Tartu ringkonnakohtu 31. mai määrus, millega ringkonnakohus kohustas «jälitusasutust ja prokuratuuri tutvustama Valvo Semilarskile ja tema kaitsjatele Lõuna ringkonnaprokuratuuri 16. oktoobri 2018 jälitustoiminguga kogutud andmete osalise tutvustamata jätmise loaga kõiki tutvustamata jäetud osi.»

Prokuratuur seda määrust tollal riigikohtus ei vaidlustanud, mistõttu määrus ka jõustus. Sellest hoolimata prokuratuur ringkonnakohtu jõustunud määrust ei täitnud, vaid koostas uue dokumendi, proovides jälituslubasid veelkordselt salastada.

Vandeadvokaat Oliver Nääs ütles BNS-ile, et ei olnud võimalik jõustunud kohtumääruse ignoreerimist niisama jätta ning 15. augustil esitas ta uue kaebuse Tartu maakohtule.

«Tänaseks on veel ühe kohtu poolt kinnitatud, et prokuratuur proovib endale ise mängureegleid luua. Kord juba lõppenud vaidluses vaatas kohus detailselt läbi kas prokuratuuril on põhjust jälituslubade dokumente mitte näidata, piirates sellega süüdistatava võimalusi ennast kaitsta. Vastus oli ühene - prokuratuur ei või seda teha, sest selliseid saladusi politseitöö metoodikate kohta seal ei sisaldu,» selgitas Nääs. «Nüüd jõudis samal teemal uuesti alanud vaidluses Tartu maakohus täpselt samasugusele järeldusele.»

Maakohtu määruses seisab, et: «Nagu kohus märkis, on ringkonnakohus varem tutvunud kõnesolevate jälitustoimingute aluseks olevate kohtumäärustega ja eriasjade prokuröri esmase loaga kohtumäärustes tekstiosade tutvustamata jätmiseks ning on pidanud kohtumääruste tutvustamata jätmist põhjendamatuks, kohustades jälitusasutust ja prokuratuuri nimetatud tekstiosasid Valvo Semilarskile ja tema kaitsjatele tutvustama.»

Kohtunik lisab, et «Samamoodi on kohus ka käesoleva määruse koostamisel tutvunud kaebusega seonduvate kohtumääruste terviktekstidega ning ei ole tuvastanud, et Valvo Semilarskile ja tema kaitsjatele nimetatud kohtumäärustes osade tekstiosade tutvustamata jätmine oleks põhjendatud.»

Nääs märkis, et kui sama vaidlus eelmine kord jõustunud kohtumääruseni jõudis, siis väitis Lõuna ringkonnaprokuratuuri juhtivprokurör ajakirjandusele, et kohus pole oma otsuses üldse öelnudki, et prokuratuur on kohustatud jälitusdokumendid kaitsjatele avalikustama.

«Tookord läks kuus päeva, enne kui prokuratuur avalikult tunnistas seda, mis mustvalgelt määruses kogu aeg kirjas oli olnud, kuid kohtumäärust täitmiseks ikka ei võtnud. Näis mida sel korral välja mõeldakse,» lisas Nääs.

Lõuna ringkonnaprokuratuuri juhtivprokurör Kretel Tamm ütles BNS-ile, et prokuratuur vaidlustab määruse ringkonnakohtus.