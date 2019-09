Galerii: kliimastreik tõi Toompeale paarsada inimest

Eesti koolinoored on streikinud alates selle aasta märtsist, kuid valitsuse osalus kliimakriisi küsimuses on jäänud pelgalt kommentaaride tasandile. «Pigem on Eesti valitsus astunud samme just vastupidises suunas. Euroopa Liidu 2050. aastaks kliimaneutraalsuse saavutamise eesmärki ei toetatud, selle asemel investeeritakse uue põlevkiviõlitehase näol iganenud ja surevasse tööstusesse. Näeme küll, et kaljuserv paistab, aga tundub, et valitsus tahab ikka veel otse selle poole kihutada. See näitab, et meeleavaldused ja streigid on ikka veel vajalikud ja on ülioluline, et igaüks annaks oma panuse,» sõnas Henri Holtsmeier, Tartu kliimastreikide korraldaja.