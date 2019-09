Henn Põlluaas: laevahuku asjaolude lõplikuks väljaselgitamiseks tuleb avada uus uurimine

«Minu seisukoht on, et laevahuku asjaolude lõplikuks väljaselgitamiseks tuleb avada uus uurimine. Kui ei olnud teada kuipalju autosid ikka laeval oli ja milline oli nende tegelik last, oleks pidanud tuukrid laevale saatma ja selle selgeks tegema,» lausus Põlluaas. Ta leiab, et kui kahtlustati plahvatust, siis tuleks laevakere uurida.