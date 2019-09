Varro Vooglaid nõuab ERR-ilt kohtus 5000 eurot

Mullu 24. novembril lasi ERR oma telekanalis ETV2 eetrisse saate «Ongi Koik» ning tiražeeris saadet ka ERR-i portaali vahendusel. Selles saates väitis saatejuht Märt Koik kindlas kõneviisis, et Varro Vooglaid olevat «heteromees, kes mõtleb geiseksile kolm korda rohkem kui tavaline homoseksuaal».

«Selline väide on aga otseselt vale, kuna ma ei ole mitte kunagi »geiseksile« mõelnud, rääkimata sellest, et teeksin seda tihemini kui »tavalised homoseksuaalid«. Oluline on toonitada, et tegu ei ole arvamuse või väärtushinnangu, vaid konkreetse faktiväitega

– mind väidetakse tegevat midagi, mida ma ei tee ega ole kunagi teinud. Pidades silmas, et pean veendunud katoliiklasena homoseksuaalseid suhteid sügavalt ebamoraalseks ning et olen 15 aastat truus abielus, peagi juba seitsme lapse isa ning

perekondlike väärtuste eest seisva Sihtasutuse Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks üks asutajatest ja selle juhatuse esimees, on osutatud faktiväide mitte ainult väär, vaid ka tugevasti minu au teotav ehk minu head nime kahjustav, kujutades mind alusetult

silmakirjateenrina,» ütles Vooglaid BNS-ile.

Vooglaid märkis, et kuivõrd tema au teotava väära faktiväite levitamine ERR-i kaudu on talle vastuvõetamatu, siis pöörduski ta sellega seonduvalt ERR-i nõukogu esimehe Rein Veidemanni poole ja sain ka nii temalt kui ka ERR-i päevakajaliste saadete peatoimetajalt Peep Kalalt ja ETV2 peatoimetajalt Viola Salult vastused, ent kahjuks ei tunnistanud neist keegi, nagu oleks ERR midagi valesti teinud.

«Kala ja Salu vastuse keskmes on see sama arvamus, millele osutas ka Veidemann – nimelt seisukoht, et kuivõrd saade »Ongi Koik« kuuluvat satiiri valdkonda, siis ei ole selles minu suhtes faktiliselt väärate ja minu au teotavate väidete esitamises midagi

lubamatut,» nentis Vooglaid.

«Paraku on niisuguse seisukohaga võimatu nõustuda. ERR-i poolt minu au teotava jämedalt väära faktiväite esitamine on õigusvastane sõltumata sellest, millise žanri raames väide on esitatud. Mitte ükski žanr ei vabasta ei ERR-i ega kedagi teist

Eesti vabariigis kehtivate seaduste järgimise kohustusest. Teiste inimeste au teotamine nende suhtes valeväidete levitamise teel on Eesti vabariigis kehtiva õigusega keelatud ja seda ei saa õigustada ühe või teise žanri eripäradega,» ütles Vooglaid.

Vooglaid saatis enda sõnul enne kohtusse pöördumist kohtuvälise lahenduse leidmiseks hagiavalduse ka ERR-i juhatuse esimehele Erik Roosele, kuid paraku ei nõustunud ERR vabandamisega, mistõttu tuligi kohtusse pöörduda.

«Eelnevat silmas pidades palun kohustada ERR-i lõpetama minu õiguste rikkumine, tehes vastavad materjalid avalikkusele kättesaamatuks, ning kohustada ERR-i maksma väära faktiväite esitamisega minu au teotamise eest mittevaralise kahju

hüvitiseks 5000 eurot. Kahjunõue on põhjendatud asjaoluga, et minu alusetu kujutamine latentse homoseksuaalina diskrediteerib tõsiselt minu ühiskondlikku tegevust pereväärtuste kaitsel, mis on mitte ainult juba aastaid minu missioon, vaid

ühtlasi ka minu ja mu perekonna peamine elatise allikas. Ühiskondliku kuvandi loomine minust kui silmakirjalikust perverdist ohustab seega mitte ainult minu tõsiseltvõetavust pereväärtuste kaitsjana, vaid sellega seoses ka minu perekonna

majanduslikku heaolu,» märkis Vooglaid.