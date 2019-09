Vootele Hansen: ka maailma keskkonnakriisist rääkides kulub ära annus kainet talupoja mõtlemist

Keskkonnakriisist rääkimine on oluline, kriis on olemas, kuid selliseid maailmalõpu jutte on kõlanud varemgi - igal ajastul on olnud oma kriisid, leiab Hansen. Mõelgem Külma sõja aastate aatomisõja hirmule, nüüdseks on see kadunud, kuid suur osa aatomirelvi on ju alles, lisas ta.