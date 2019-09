Riigikontrolör vangerdab ametikohtadega

Mattson on varem aastaid töötanud Postimehe tegevtoimetajana, riigikontrollis on ta kommunikatsiooni vedanud 2004. aastast. Nõunikuna kavatseb Mattson aidata riigikontrolör Janar Holmil kujundada seisukohti aktuaalsetes teemades ning kiiresti muutuvates riiklikes ja ühiskondlikes oludes.

Priit Simson on lõpetanud Tartu Ülikooli riigiteaduste bakalaureuseõppe, on töötanud välisminister Toomas Hendrik Ilvese nõunikuna, olnud Eesti Päevalehe arvamustoimetaja, koordineerinud haridusministri meediasuhtlust ning viimastel aastatel töötanud Tallinna linnapea meedianõunikuna. Ta on ka reservohvitser (leitnant) ning jooksuentusiast – ta on aastaid korraldanud Elva jooksusarja.