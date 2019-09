Kaaslase surnuks löönud nooruk astub kohtu ette

Kriminaalasi on kohtusse saadetud üldmenetluses ning 15-aastane süüdistatav jääb kohtupidamise ajaks vahi alla.

Istungi algusaeg selgub 9. oktoobril peetaval eelistungil.

Süüdistatav on alaealine ning eelistungil tuleb arutusele ka see, millises ulatuses on kohtuasi avalik.

Politsei on praeguseks välja selgitanud, et 30. juuli pärastlõunal veetsid poisid eakaaslastega aega Pärnu kesklinna silla lähedal asuvate garaažide juures. Poiste vahel tekkis konflikt ning kahtlustuse kohaselt lõi 15-aastane nooruk 13-aastast kaaslast põlve ja rusikaga mitmel korral vastu pead. Politsei pidas 15-aastase poisi samal õhtul kinni ning 1. augustil võeti ta kaheks kuuks vahi alla.

Ohver lahkus kohtumispaigast omal jalal, kuid tõenäoliselt vastu pead antud hoopide tagajärjel tekkis tal ajukahjustus. Poiss suri 5. augusti hommikul Põhja-Eesti Regionaalhaiglas, tema surma täpne põhjus selgub ekspertiisis.

«Noored ei pruugigi aru saada, et löömine võib kaasa tuua nii tõsise tagajärje, kuid seda tuleb teadvustada, sest inimelu on habras. Esmaspäev tuletas seda meile kurval moel meelde,» ütles Lääne ringkonnaprokuratuuri juhtivprokurör Kristine Tamm. «Mistahes erimeelsusi tuleb lahendada rahumeelsel moel ning meie, täiskasvanud, peame seda lastele õpetama. Probleeme ei saa lahendada vägivallaga vaid läbirääkimiste ja kokkulepetega.»

«Avaldan sügavat kaastunnet hukkunud lapse perele, lähedastele ja sõpradele. Peame kõik koos, lisaks politseile ka linnavalitsus, noorsootöötajad ja kõik täiskasvanud, pingutama selle nimel, et niisugused jõhkrad vägivallajuhtumid ei korduks,» ütles Lääne prefekt Kaido Kõplas. «Eluliselt oluline on vägivalda nähes 112 helistada, et abi tuleks võimalikult kiiresti. Seda löömist nägi meile teadaolevalt pealt mitu noort, aga keegi ei kutsunud politseid. Kui enda ohutuse tõttu ei ole kohapeal mõistlik hädaabinumbrile helistada, siis mine eemale ja helista sealt või palu abi mõnelt täiskasvanult,» pani prefekt südamele.