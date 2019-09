Tallinna TV koondas kaheksa töötajat

Sihtasutuse veebilehel on kirjas tunduvalt rohkem nimesid, kuid Tallinna TV juhatuse liikme Taavi Puki sõnul on seal kirjas kõik telekanali kaastöölised, mitte ainult põhikohaga töötajad. Nii näiteks on seal kirjas 11 operaatori nimed, kuigi põhikohaga on Tallinna TV-s tööl vaid kaks operaatorit. «Need nimed said omal jala sinna kirja pandud seetõttu, et meie tähelepanu juhiti korduvalt sellele, et saadete tiitrites on paljude inimeste nimed, kes meie kontaktide nimekirjas ei kajastu. Nii saigi ka kõik kaastöötajad sinna kirja pandud,» selgitas Pukk.