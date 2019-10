Eakate igapäevaelu liigub küberruumi, noored peavad tulema appi

Tema sõnul ei valmista küberruumis toimetamine arvutitega koos üles kasvanud noortele probleeme, kuid raskusi võib tekkida just vanemaealistel, kes on arvutitega hiljem tutvust teinud.

«Uuringud on näidanud, et noored internetikasutajad teavad üldjuhul vanematest paremini, kuidas küberruumis turvaliselt käituda,» lausus Noormaa ja lisas, et ettevaatlikkus küberruumis on sama tähtis kui ettevaatlikkus liikluses.