Parlamendisaadikud: riik pole Estonia katastroofist piisavalt õppinud

Sotsiaalministeeriumi meediasuhete nõunik Anna Tisleri sõnul on riigikogu liikmete arupärimisele vastamise tähtaeg 14. november ja minister vastab siis küsimustele avalikult riigikogu istungil.

«28. september on jäädvustunud Eestimaalaste mällu pöördumatult traagilise sündmusega. 25 aastat tagasi Läänemerel parvlaev Estonia hukkudes kaotas elu, kaotas ema või isa, venna või õe, lähedase, sõbra, kolleegi või naabri enneolematult suur hulk kaasmaalasi. See katastroof tekitas paljudele inimestele kriisi, trauma ja püsivad elumuutused koos uute väljakutsetega,» seisis riigikogulaste ühiskirjas.

Nad tõdevad, et aastaid hiljem on selge, et riik ei ole piisavalt õppinud ega loonud vajalikke mehhanisme edasiste sammude astumiseks, süsteemse psühholoogilise kriisiabi osutamisest rääkimata.