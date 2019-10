Märt Meos: Vaba Lava läheb hoolimata meediamöllust edasi

«Vabal Laval ei ole loomingulist meeskonda,» teatas Vaba Lava uus juht Märt Meos. Ta selgitas, et teatris mõistetakse loomingulise meeskonna all lavastajat, kunstnikke ja truppi. «Neid ametikohti Vaba Lava koosseisus ei ole. Meie meeskonnast on loomingulise poolega enim seotud produtsent, Vaba Lava peaprodutsent on tegevjuht,» selgitas Meos. Alates eelmisest kolmapäevast on tegevjuhi (ehk siis peaprodutsendi) ametikohal ta ise.