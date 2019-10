Elektrita on jäänud üle 3500 majapidamise

Riigi ilmateenistus on andnud kogu Eestile tormihoiatuse, millega võivad kaasneda ka ohtlikud ilmastikunähtused. Praeguseks on ilma elektrita üle 3500 majapidamise.

Elektrilevi juhtimiskeskuse juht Jüri Klaassen ütles, et arvestades tormituult võib öelda, et mõjud võrgule on olnud tagasihoidlikud. «Päeva peale on korraga vooluta olnud kõige rohkem ligikaudu 3500 klienti, mis võrreldes varasemate suuremate tormidega on pigem madal number ja võrk on olusid arvestades hästi vastu pidanud,» rääkis Klaassen.