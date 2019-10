Saksa meedia: Berliinis tšetšeeni mõrvamiseks kasutatud püstol müüdi omal ajal Eestisse

Uurijad avastasid mõrvarelva ajalugu uurides, et Glock 26 tüüpi püstol müüdi 1986. aastal Autriast Eestisse, mis oli sel ajal Nõukogude Liidu okupatsiooni all. Eestis vahetati tõenäoliselt välja püstoliraud, et relva päritolu jälgi segada, vahendab Spiegel Online.