EKRE liige küsis ERRi uue maja kavandi autoritelt 10 000 eurot

Endel Oja ütles ERRile, et ühtpidi vastab Kadariku väidetu tõele, sest ta on väikeettevõtja ja tegeleb kinnisvaraga ning tal oli infot selle kohta, et otsustamine ERRi uue telemaja üle on keeruline ja riigil raha vähe, samas tunnistab ta, et käitus valesti.