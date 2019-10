Rapla vald toetab tänavu elamuarendust 300 000 euroga

Viimase nelja aastaga on Rapla vallast ära kolinud ligi 400 inimest, peamiseks põhjuseks peetakse vaba elamispinna puudumist, edastas ERRi « Raadiouudised ».

Rapla valla arendusjuht Heiti Vahtra ütles, et viimane kortermaja ehitati Raplasse 16 aastat tagasi. Inimestele, kes sooviksid valda kolida pole kohe vabu eluruume pakkuda. Raplas on viis krunti, kuhu saaks kohe uusi elamuid ehitada ja on üksikuid vanu hooneid, mida juba korteriteks ümber ehitatakse.