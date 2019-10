Maa-amet muutis omanike teadmata sadade tuhandete kinnistute pindala

Tänane «Pealtnägija» tõi vaatajateni loo, kus ilmnes, et Maa-amet vaatas uute ja moodsate vahenditega üle omal ajal tehtud mõõdistused ja avastas üle Eesti tuhandeid ebatäpsusi kruntide suurustes ja ka kasutusotstarbes.

Kui Maa-amet uute meetoditega aerofotod üle mõõtis, avastati Eestimaa 710 000 kinnistu puhul ebatäpsusi lausa 330 000 juhul ehk 46 protsendil kinnistutest. Uued numbrid kanti ilma suurema tseremoonia ja omanikega läbi rääkimata sisse ning need uuenesid automaatselt ka kinnistusraamatus. Kui suurem osa muutustest olid väikesed, siis 47 000-l juhul muutus maalapp enam kui ühe protsendi pindalast. Ametlikust statistikast nähtub, et kaotajaid ja võitjaid on pea pooleks - maad saadi juurde 159 000 kinnisasjal, maad vähenes 167 000 juhul.

Pildil Maa-ameti peadirektori asetäitja. FOTO: Margus Ansu

«Täna, kui tehnoloogia on juba nii palju arenenud ja me suudame kõiki andmeid koos vaadata, siis me täna teame, et see pindala, mis on kunagi siis maamõõtja poolt esitatud, ei ole enam korrektne,» kommenteeris Maa-ameti peadirektori asetäitja Triinu Rennu.

Maa-ameti sõnul on muutus vaid arvestuslik ja nad ei pidanud seetõttu vajalikuks ka omanikke ükshaaval teavitada, piirdudes ainult paari pressiteatega, mis jäid avalikkusel märkamata.

«Positiivne pool on ju see, et need andmed on saanud õigemaks ja inimene on ka siis seeläbi õiglasemalt maksustatud,» selgitas Rennu.

Kuigi just Maa-ameti all tegutsev kataster on kinnitanud maamõõtjate tööd ja need ka registrisse kandnud, siis nüüd, kus selgub et esineb olulisi ebatäpsusi, pole vastutusele võtta justkui kedagi ja Maa-amet ütleb, et tagantjärele ei mängi rolli ka see, et inimene maksis seni rohkem maamaksu või kaotab krundi turuväärtust. Seejuures, kuna riigile kuulub kõige rohkem maad, siis on riik ise ka ümberarvestuse suurim kaotaja. Rekord on maatükk, mis vähenes lausa 27 hektarit.