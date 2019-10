Tallinn tellib Kremli-meelselt telekanalilt aastas enam kui 500 000 euro eest saateid

PBK omanikfirmalt BMA Estonia OÜ-lt on riigihangete tulemusena tänavu tellitud telesaate «Naša stolitsa» («Meie pealinn») tootmine ja eetrisse andmine 94 800 euro eest, telesaate «Dobroje utro, Tallinn» tootmine ja eetrisse andmine 331 980 euro eest ning telesaate «Russkii Vopros» («Vene küsimus») tootmine ja eetrisse andmine 115 940 euro eest. Kõik hinnad on ilma käibemaksuta.

See selgus linnapea Mihhail Kõlvarti vastusest linnavolikogu Reformierakonna fraktsiooni arupärimisele. Ühtlasi kinnitas Kõlvart reformierakondlastele, et Tallinna propagandakulutuste kokkutõmbamisest ei ole loobutud ning linnavalitsus on just praegu arutamas erinevaid võimalusi, kuidas tallinlastele vajalikku informatsiooni edastada. Samas ei nõustu Kõlvart arupärijate seisukohaga, et linn võiks piirduda vaid asjakohaste teadetega ning uudislood, nii ajalehed kui televisioon võiksid olla erameedia või avalik-õigusliku meedia pärusmaa.