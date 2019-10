Linn leidis Mustakivi tee pikenduse rajamiseks 20,6 miljonit eurot

Tallinna eelarvestrateegia eelnõus aastateks 2020–2023 on Mustakivi tee läbimurde rajamiseks ette nähtud 20,6 miljonit eurot. «Kogu Mustakivi läbimurde rajamiseks on kavandatud 20,6 miljonit eurot, millest järgmiseks aastaks planeeritavatele töödele kuluks 600 000 eurot,» selgitas Pirita linnaosavanem Tõnis Liinat. Kümme miljonit eurot on plaanitud tee ehitamiseks 2022. aastal ja sama palju ka 2023. aastal.

Liinati sõnul tuleb enne ehitamise alustamist teha vajalikud uuringud ning 600 000 eurot ongi mõeldud erinevateks uuringuteks, projekteerimiseks ja ettevalmistustöödeks. «See raha on planeeritud selleks, et teha Mustakivi tee pikendamise rajamiseks vajalikud uuringud, sealhulgas keskkonnamõjude uuringud. Samuti on see raha plaanitud projekteerimistööde ning ettevalmistustööde tegemiseks,» märkis Liinat. Mustakivi läbimurde ehitustööd peaksid algama 2022. aastal, aga kuna uuringuid alles hakatakse tegema, siis võib plaanidesse tulla muudatusi. Samuti tõi Liinat esile, et tegemist on eelarvestrateegia eelnõuga, mida linnavolikogu pole veel kinnitanud.