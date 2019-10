Keskkonnainspektsioon on hädas seadust rikkuvate Itaalia jahimeestega

Ilmnes, et Ida-Virumaal kui Saaremaal seadust rikkunud jahituristid on seotud ühe ja sama jahikorraldajaga. Keskkonnainspektsioon saatis Eesti Jahimeeste Seltsile juhtumitega seoses märgukirja.

«Praegused juhtumid näitavad, et jahiseaduse regulatsioon jahikorraldajat puudutavas osas ei ole piisav ning jahituristidele rakendatav linnujahi koolitus ei täida alati oma eesmärki ning jahiseadusest tulenevad trahvimäärad on ajale jalgu jäänud,» märkis Jaak Haamer.

«Eriti arusaamatu on osade välismaiste jahikülaliste puhul see, et nad ju tegelikult teavad tänu koolitusele, kuidas on õige käituda, aga ei käitu selliselt. Nad lähevad mingil põhjusel teadlikult rikkumise teed,» ütles Korts.