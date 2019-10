Sotsiaalministeerium: apteegireformi peatamine tooks kahjunõuded

Läinud teisipäeval, pärast riigikogu sotsiaalkomisjoni istungit hakkasid poliitikud apteegireformis kahtlema - isamaalase Priit Sibula sõnul ei usu tema, et reform järelejäänud 180 päevaga toimuda saab, komisjoni esimees Tõnis Mölder ütles, et muutunud on poliitiline situatsioon.

Sotsiaalministeeriumi tervisevaldkonna nõunik Katri Eespere kinnitab, et järgmise aasta 1. aprilliks peavad kõik apteegid proviisoritele kuuluma. «Sotsiaalminister on ju avalikult ja korduvalt väga selgelt väljendanud seda, et apteegireformiga minnakse edasi sellisena, nagu riigikogu on selle reformi ära otsustanud ja vastu võtnud ja ministeerium täpselt sellest lähtubki,» ütles Eespere, kes tõdes, et juhul kui reform nüüd seisma jäetaks, võivad proviisorid sellest kannatada ja oma kahjunõudega riigi poole pöörduda.