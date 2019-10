Jaak Madison palkas assistendiks oma elukaaslase isa

Kohalikud assistendid on füüsilised isikud, kes on sõlminud parlamendiliikmega töölepingu, et abistada teda valimisliikmesriigis. Lisaks kohalikule assistendile on Madisonil veel kaks assistenti, kes on võetud tööle Euroopa Parlamendiga sõlmitava otselepingu alusel. Nad töötvad kas Brüsselis, Strasbourgis või Luxembourgis.