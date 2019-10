Kadri Simson: uued õlitehased ei saa Euroopa Komisjonile probleemiks

«Kui me räägime põlevkivist, siis see pole nagu kivisüsi, mis kõlbab ainult elektriks tahkel kujul. Põlevkivielektri jalajälg keskkonnale on suurem kui õli tootmisel. Kui me kasutame oma olulist maavara selleks, mis on säästvam kui sellest elektri tootmine, siis üleminekuperioodil on see võimalus olemas,» ütles Simson Vikerraadio saates «Uudis+».