Erakorraline toiduohutuse audit kinnitas riigikontrolli avastatud probleeme

Maaeluminister Mart Järvik kinnitas Postimehele, et on auditiga tutvunud, aga järeldustest on veel vara rääkida.

Küsimusele, kas nüüd, kui ka maaeluministeerium kinnitab paljusid riigikontrolli poolt välja toodud puudusi, on ministril plaanis personalimuudatusi teha, vastas minister, et sellest on veel vara rääkida.

Samuti leidsid audiitorid, et analüüsid võtavad nii pika aja, et VTA poolt vastu võetavad meetmed ei pruugi olla tõhusad. Ehk kui poes on müügil piirmäära ületavate taimekaitsevahenditega puuviljad, siis süüakse need enne ära, kui VTA saab teada, et need ohtlikud võivad olla. «Vastavad partiid on suure tõenäosusega ära müüdud,» seisab auditis.