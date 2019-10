Endise riigiprokuröri Steven-Hristo Evestuse peale esitati kuriteoteade

Tänasel Savisaare protsessiks ristitud kohtuistungil teatas ekskohtunik Leo Kunman, kelle venda Vello Kunmani süüdistatakse Edgar Savisaarele meelehea pakkumises, et on alust arvata, et Evestus pressis ülekuulamistel Priit Kutserilt välja tunnistusi ning esitas selle tõestamiseks kuriteoteate.

Väidetavalt lindistas Priit Kutser salaja oma ülekuulamisi ning nende lintide pealt selgub, et Kutserile pakuti prokurör Evestuse poolt lõpetada Priit Kutseri kohtuasi opurtuniteediga siis, kui ta annab Savisaare vastu süüd näitavaid ütluseid.

Nüüd on läinud liikvele paberkandjal redigeeritud tekst, kus on väidetavate lindistuste üleskirjutus. «See tekst edastati ka mulle ning sellepärast ma tegin tõesti taotluse kriminaalasja algatamiseks. Sellest tekstist selgub, et prokurörid sundisid Kutserit andma Savisaare vastu valeütluseid,» selgitas Leo Kunman oma taotluse põhjust. Kunman esitas lindistuste lahtikirjutise ka kohtunik Anne Rebasele.

Riigiprokuratuur kinnitas, et selline kaebus Evestuse ja Olevi peale on neile tõepoolest laekunud ning see lahendatakse seaduses ettenähtud korras.

Postimehe käsutuses olev väidetav üleskirjutis Kutseri lindistustest koosneb neljast kohtumisest, milles osalevad Priit Kutser, riigiprokurör Steven-Hristo Evestus, Põhja ringkonnaprokurör Triinu Olev ning advokaat Raiko Paas.

Prokurörina on Steven-Hristo Evestus olnud süüdistaja mitmes olulises ja ühiskonnas palju vastukaja tekitanud kohtuasjas. Tema viimane suurem kohtuprotsess oligi Keskerakonna endise esimehe Edgar Savisaare protsess.