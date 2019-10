Metsa eksinud marjuline teavitas tööandjat ja abikaasat, kuid jättis 112 valimata

Narva kordoni juht Raivo Metsma rääkis, et 70-aastase mehe kadumisest teatas häirekeskusesse esmalt tema tööandja. «Mees helistas tööandjale ja ütles, et on metsa eksinud ega saa seetõttu järgmisel päeval tööle tulla,» sõnas Metsma. «Samuti teavitas ta sellest oma abikaasat. Õnneks jõudis info meieni enne, kui oli liiga hilja. Suur tänu inimesele, kes abivajajast politseid teavitas.»

Kuna mees kasutas telefoni, et rääkida tööandja ja naisega, oli aku peaaegu tühi, kuid politseinikud said mehele siiski helistada, et ta võimalik asukoht täpsustada. Abi oli ka sellest, et mees ütles politseinikele telefonitsi, et kuulis signaalrakettide laske, mis andis teda otsivatele politseiametnikele täpsema suuna kätte.