Oma sõbratari mõrvanud Eesti mees mõisteti Suurbritannias eluks ajaks vangi

Belorusovil tuleb vanglas veeta 24 aastat, enne kui avaneb võimalus armuandmispalveks.

Belorusovi sõbranna, Prantsuse filmitegija Laureline Garcia-Bertaux’ (34) surnukeha leiti 6. märtsil oma koduaia lillepeenrast, kaks päeva pärast kaduma jäämist. Tema kaela ümber seotud köidikult leiti Belorusovi DNA-d.

Kuus päeva pärast naise surnukeha leidmist peeti Belorusov Eestis kinni ning anti hiljem üle Suurbritanniale.

32-aastane Belorusov kasvas üles Tallinnas ning on teeninud Eesti mereväes. Suurbritanniasse kolis ta umbes 10 aastat tagasi ning töötas nii kaskadöörina kui ka ühes Londoni ööklubis baarmenina.

Kohtuprotsess Kirill Belorusovi üle algas septembri keskel Londonis.

Süüdistuse järgi kägistas Belorusov oma endise tüdruksõba Garcia-Bertaux’ surnuks, sidus ta jalad-käed selja taha, mähkis surnukeha prügikottidesse ja mattis naise tema enda koduaia lillepeenrasse Edela-Londonis Kew’s.

Pärast tapatööd võttis Belorusov asja rahulikult: läks internetti ja külastas algul online-kasiinosid, hiljem lahutas tükk aega meelt pornosaidil PornHub.

Ja isegi järgmisel päeval pärast tapatööd Tallinnasse jõudes ei näidanud ta välja, et oleks midagi erilist korda saatnud. Kaks päeva pärast surnukeha avastamist ehk 8. märtsil pidas Belorusov kodulinnas juba oma sünnipäevapidu.

«Ta ei maininud midagi oma ekstüdruku kohta, ma isegi ei teadnud temast tänaseni mitte midagi. Ta ei öelnud midagi ka selle kohta, miks ta Londonist tagasi on – arvasin, et see on sünnipäeva tõttu,» rääkis Belorusovi sõber Daily Mailile.

Tõenäoline ajend oli raha

Uurimise käigus selgus, et Belorusov oli Garcia-Bertaux’le võlgu suure summa raha ja ta oli pidevalt välja mõelnud vabandusi, miks ta ei saa võlga tagasi maksta. Ta olevat isegi väitnud, et põeb vähki ja on sellesse suremas.

Mullu novembris küsis ohver Belorusovilt oma raha tagasi. Garcia-Bertaux kirjutas: «Arvan, et sa ei saa aru, kui keeruline on olukord. Suudan vaevu maksta selle kuu üüri ning osta toitu endale ja koertele.»