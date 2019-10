Galerii ja videod: Lauri Leesi pälvis haridustöötaja elutöö preemia

Aasta lasteaiaõpetaja puhkes nutma, kui ta oma rühma tüdruk seisis publiku ees ja ütles välja oma õpetaja nime - Kersti Kuusk. «See on nüüd küll üllatus. Ma poleks uneski uskunud, et seisan teie ees,» rääkis Kuusk. Ta tänas oma laululapsi, kes võtavad vastu kõiki ta lihtsaid laule.

Haridus- ja teadusminister Mailis Repsi sõnul laekub konkursile kandidaate igal aastal rohkem. «Mul on hea meel, et ka riiklikul tasandil on traditsiooniks saanud kord aastas õpetajate väärtustamine, teistkordselt saame seda teha riiklike hariduspreemiatega. Õpetajate panust on raske, et mitte öelda võimatu üle hinnata – suur aitäh teile kõigile!» lisas ta.