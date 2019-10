Avandi meenutab lemmikõpetajat: ega ta sai aru, et Märdist matemaatikut ei tule

Märt Avandi matemaatika õpetaja Reet Voorel Rapla Ühisgümnaasiumist oli musterõpetaja. «Tal oli selline karisma ja aura, et iga viimane kui kaak taltsus tema tunnis. Matemaatika ei olnud minu meelisaine, aga tema tund oli ikkagi.. Ta tuli klassi alati hästi vaikselt ja seal võis enne olla suur lärm ja kisa. Kui õpetaja Voorel aga klassi astus ja ütles tere hommikust, siis terve klass jäi tasa. Selliseid inimesi on üks sajast. Lihtsalt erakordne karisma,» kirjeldas ta.

«Ta on ikka olnud eeskuju ja just inimeeskuju. Mitte nii palju matemaatikaõpetajana, aga inimesena,» sõnas Avandi ja lisas, et heatahtlik õpetaja sai suurepäraselt aru, kes on matemaatikas andekam ja kes ei ole, aga ta ei surunud seda peale.