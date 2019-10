Jõhvi vallal napib raske puudega laste jaoks raha

Jõhvi vallavalitsus on prognoosinud, et aasta lõpuks võib raske ja sügava puudega laste tugiteenustele kuluda veel ligikaudu 21 624 eurot. Seetõttu soovib vald riigilt tugiteenuste rahastamiseks lisaks 5132 eurot.

Jõhvi vallal napib eelarves rahalisi vahendeid ka seetõttu, et käesoleva aasta jooksul on mitmed pered, kellel on raske või sügava puudega lapsed, kolinud teistest omavalitsustest Jõhvi elama.